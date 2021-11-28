"Дизель шоу" вирішили розповісти про подарунки дітям на Новий рік у своїй манері - історія вийшла дуже життєвою і не тільки, і не може не розсмішити.

Студія "Дизель шоу" готується до Нового року, на честь чого вирішила згадати одну зі смішних історій про дитячі подарунки, пише Politeka.net.

На кадрах відомий актори Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Олександр Бережок обговорювали подарунки дітям на Новий Рік. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Бережок в образі одного з "татусів" розповів, що перегаром може обігріти дві кімнати, а потім порадив хлопчикові понюхати клей і так далі. Крутоголов запропонував дитині повзривати петарди, на що Гашенко різко відреагував.

"Один подарунок-добре, а два - краще😀 але набагато краще, коли ці подарунки ще й куплені заздалегідь...

А поки можете насолодитися дуже життєвою і смішною історією від наших "дизелів": як татусі купували подарунки своїм дітям і кого з них довелося рятувати?😏 😜 ",- написано в повідомленні.

За п'ять годин публікація зібрала понад 9000 переглядів.

"Ми вас любимо❤️❤️❤️❤️", "Шедевр ❤️🔥🔥", "😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", - написали користувачі Мережі.

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