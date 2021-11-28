"Дизель шоу" решили рассказать о подарках детям на Новый год в своей манере - история получилась очень жизненной и не только, и не может не рассмешить.
Студия "Дизель шоу" готовится к новому году, в честь чего решила вспомнить одно из смешных историй о детских подарках, пишет Politeka.net.
На кадрах известный актеры Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Александр Бережок обсуждали подарки детям на Новый год. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Бережок в образе одного из "папанек" рассказал, что перегаром может обогреть две комнаты, а потом посоветовал мальчику понюхать клей и так далее. Крутоголов предложил ребенку повзрывать петарды, на что Гашенко резко отреагировал.
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"Один подарок - хорошо, а два - лучше😀 Но гораздо лучше, когда эти подарки еще и куплены заранее...
А пока можете насладиться очень жизненной и смешной историей от наших «дизелей»: как папаньки покупали подарки своим детям и кого из них пришлось спасать?😏😜", - написано в сообщении.
За пять часов публикация собрала более 9000 просмотров.
"Мы вас любим❤️❤️❤️❤️", "Шедевр ❤️🔥🔥", "😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", - написали пользователи сети.
Напомним, актеры "Дизель шоу" насмешили новогодней сценкой, знакомой каждому
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