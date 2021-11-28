16-річна дочка популярної співачки і актриси Олі Полякової, Маша, яка нещодавно спробувала себе в ролі співачки, нарвалася на критику в мережі.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у дівчини з'явилося фото з її друзями. Підлітки позували на тлі змальованої стіни. Фото Маша підписала лайкою, грубо обізвавши своїх друзів.
У коментарях шанувальники прийшли в жах від такого звернення, залишивши Маші масу відгуків.
"Неприємна! Жесть!", "Підпис відповідає, вибачте звичайно, я люблю Машу", "воно і видно", "Маша, де ти збираєш таких сумнівних суб'єктів?", "Гідна дочка! Да уж", "засоби контрацепції", "Назва круто відповідає групі", "дуже атмосферна вечірка", " Ну як так можна?",- пишуть користувачі Мережі.
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В одному з інтерв'ю Оля Полякова розповідала, що її дочка абсолютно спокійно ставиться до критики. Навіть навпаки, вона часто робить так, щоб про неї говорили.
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