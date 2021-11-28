16-летняя дочь популярной певицы и актрисы Оли Поляковой, Маша, которая недавно попробовала себя в роли певицы, нарвалась на критику в сети.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у девушки появилось фото с ее друзьями. Подростки позировали на фоне обрисованной стены. Фото Маша подписала ругательством, грубо обозвав своих друзей.

В комментариях поклонники пришли в ужас от такого обращения, оставив Маше массу отзывов.

«Неприятная! Жесть!», «Подпись соответствует, простите конечно, я люблю Машу», «Оно и видно», «Маша, где ты собираешь таких сомнительных субъектов?», «Достойная дочка! Да уж», «Средства контрацепции», «Название круто соответствует группе», «Очень атмосферная вечеринка», «Ну как так можно?», - пишут пользователи сети.

В одном из интервью Оля Полякова рассказывала, что ее дочка абсолютно спокойно относится к критике. Даже наоборот, она часто делает так, чтобы о ней говорили.

Напомним, что Маша Полякова вышла к публике в дырявом платье: мама в восторге.

Как сообщала Politeka, Маша Полякова насмешила украинцев, показав свои неудачные фото: "Со второй орнула".

Также Politeka писала, что Маша Полякова заделалась бьюти-блогером и показала, как избавляется от прыщей: эпичное видео.