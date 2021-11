Відома модель і володарка титулу "Міс Україна" 22-річна Олександра Яремчук захопила фігурою в блискучій сукні перед конкурсом.

Через довге очікування, переможниця конкурсу "Міс Україна" Олександра Яремчук вирушила на підготовку перед конкурсом. Цього разу Олександра опублікувала нові фото з Пуерто-Ріко.

Там дівчина готується до престижного конкурсу краси "Міс Світу", звідки і ділиться цікавими кадрами останнім часом. Оскільки близько місяця проходить підготовка до конкурсу, всі учасниці повинні були приїхати заздалегідь.

19-го грудня планується проведення основних "змагань" красунь. Олександра вирішила також показати, як проходять її вечори. У модній сукні до підлоги дівчина захопила виглядом.

"Шикарна 😍 😍 😍 і дівчина і плаття🔥; бажаємо перемоги🔥❤️; лялечка 😍; that dress is perfect on you like made for you only 😍; чудова любляча Малятко; гламурна, як кінозірка! ✨ 🖤 🌟 ; така романтична белла️❤️".

Як відомо, не так давно молода 22-річна Олександра Яремчук стала володаркою титулу"Міс Україна". А зараз модель готується через два тижні представляти Україну на конкурсі "Міс Світу".

Причому пару днів тому участь дівчини в конкурсі була під загрозою, оскільки вона зіткнулася з труднощами під час отримання американської візи. Незважаючи на всі проблеми, дівчина встигла виїхати на конкурс і тепер активно знімається в спеціальних зйомках перед конкурсом.

