Известная модель и обладательница титула "Мисс Украина" 22-летняя Александра Яремчук восхитила фигурой в блестящем платье перед конкурсом.

Спустя долгое ожидание, победительница конкурса "Мисс Украина" Александра Яремчук отправилась на подготовку перед конкурсом. В этот раз Александра опубликовала новые фото из Пуэрто-Рико.

Там девушка готовится к престижному конкурсу красоты "Мисс Мира", откуда и делится интересными кадрами в последнее время. Поскольку около месяца проходит подготовка к конкурсу, все участницы должны были приехать заранее.

19-го декабря планируется проведение основных «состязаний» красавиц. Александра решила также показать, как проходят ее вечера. В модном платье в пол девушка восхитила видом.

«Шикарная 😍😍😍 и девушка и платье 🔥; желаем победы🔥❤️; Куколка 😍; That dress is perfect on you like made for you only 😍; превосходная любящая малышка; Гламурная, как кинозвезда! ✨🖤🌟; такая романтичная Белла️❤️».

Как известно, не так давно молодая 22-летняя Александра Яремчук стала обладательницей титула "Мисс Украина". А сейчас модель готовится через две недели представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира".

Причем пару дней назад участие девушки в конкурсе было под угрозой, поскольку она столкнулась с трудностями во время получения американской визы. Несмотря на все проблемы, девушка успела выехать на конкурс и теперь активно снимается в специальных съемках перед конкурсом.

Ранее сообщалось, "Мисс Украина 2021" угодила в скандал, поездка на "Мисс мира" под угрозой срыва: "Уже через неделю..."

Также, "Мисс Украина 2020" Ястремская в смелом наряде показала формы крупным планом: "В твоих глазах…"

Politeka рассказывала, Тина Кароль, Тан и Плакидюк выбрали самую красивую девушку: как выглядит новая "Мисс Украина"