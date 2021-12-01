У мережі опублікували яскраве фото Дана Балана у компанії чарівної довговолосої брюнетки, фанати почали обговорювати.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомому молдавському Виконавцю Дану Балану, опублікували чарівне фото, на якому артист позує в компанії довговолосої красуні.

Виявилося, що дівчина-актриса, яка зіграла роль у новому кліпі Даний "Любов як у піснях". На знімку Молдавський мачо і його красуня відображені в цікавій локації, вони позують в образах з кліпу. На ньому оригінальний Темний халат з візерунком, на голові пов'язка, а на очах стильні окуляри. Вона в строкатій спідниці і короткому топі, теж з пов'язкою і розпущеним довгим волоссям.

У підписі до публікації йдеться: "Які гарні. Дан з актрисою кліпу "Любов як у піснях". Користувачі тут же почали коментувати нову фотографію Балана з актрисою: "Класні вони, чудові і так підходять один одному. Обожнюю цю пару, цей кліп. Дай Боже їм щастя і великих творчих успіхів", "Не заздріть! Супер виглядають", "Розумник Дан, класний зі змістом кліп. Ну що ще сказати, браво", "Дід з онукою", "Дан геній. Кліп дуже хороший вийшов", "Може Дан знайшов своє щастя і заспокоїться. Звичайно з Тіною виглядав краще, але бабій, і нічого не скажеш".

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