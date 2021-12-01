В сети опубликовали яркое фото Дана Балана в компании очаровательной длинноволосой брюнетки, фанаты принялись обсуждать.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известному молдавскому исполнителю Дану Балану, опубликовали очаровательное фото, на котором артист позирует в компании длинноволосой красотки.

Оказалось, что девушка – актриса, которая сыграла роль в новом клипе Дана "Любовь как в песнях". На снимке молдавский мачо и его красотка запечатлены в интересной локации, они позируют в образах из клипа. На нем оригинальный темный халат с узором, на голове повязка, а на глазах стильные очки. Она в пестрой юбке и коротком топе, тоже с повязкой и распущенными длинными волосами.

В подписи к публикации говорится: "Какие красивые. Дан с актрисой клипа "Любовь как в песнях". Пользователи тут же принялись комментировать новую фотографию Балана с актрисой: "Классные они, замечательные и так подходят друг другу. Обожаю эту пару, этот клип. Дай Бог им счастья и больших творческих успехов", "Не завидуйте! Супер выглядят", "Умничка Дан, классный со смыслом клип. Ну что еще сказать, браво", "Дед с внучкой", "Дан гений. Клип очень хороший получился", "Может Дан нашел свое счастье и успокоится. Конечно с Тиной смотрелся лучше, но бабий, и ничего не скажешь".

Напомним, Потап ошарашил Дана Балана признанием о Кароль: "Она моя бывшая".

Как сообщала Politeka, Кароль в узком платье застали на полу за приятным занятием: "Телефонный разговор с Баланом?".

Также Politeka писала, что Балан в обнимку с длинноволосой красоткой-брюнеткой нарушил покой фанаток: "Рада за Дана".