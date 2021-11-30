Злата виділила його ще на першій вечірці

Напередодні фіналу популярного шоу» Холостячка-2", головною героїнею якого стала співачка Златою Огневич, пристрасті навколо проекту розжарені по межі.

У півфіналі першу троянду від Злати Огневич отримав Дмитро Шевченко. Другу троянду дівчина вручила Андрію Задворному. Також на реаліті повернувся психолог Роман Свечкоренко, передає Politeka.net.

Роман Свечкоренко

Зазначимо, вже цієї п'ятниці, 3 грудня, глядачі побачать фінал романтичного реаліті-шоу "Холостячка", і дізнаються, кого обере співачка Злата Огневич.

Тим часом в мережі, схоже вже визначилися з тим, що стане переможцем.

Дмитро Шевченко

"Злата якщо могла Діму б проковтнула))) перша цілуватися до нього швиденько, постійно в рот дивиться. Андрій такий собі ідеалізований,, красунчик"))) Макс перегнув з любов... ну все, що не робиться-все на краще", " бачу переможцем Діму!🔥 👍 Злата виділила його ще на першій вечірці. Особливо після перемоги в силовому конкурсі з грушею. Навіть просто візуально Діма зі Златою класно виглядає разом«, " побачивши Діми у неї горять очі, вона перша тягнеться його поцілувати завжди!!! Все ясно і зрозуміло", - пишуть глядачі шоу.

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