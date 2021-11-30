Злата выделила его еще на первой вечеринке

В преддверии финала популярного шоу «Холостячка-2», главной героиней которого стала певица Златой Огневич, страсти вокруг проекта накалены по предела.

В полуфинале первую розу от Златы Огневич получил Дмитрий Шевченко. Вторую розу девушка вручила Андрею Задворному. Также на реалити вернулся психолог Роман Свечкоренко, передает Politeka.net.

Роман Свечкоренко

Отметим, уже в эту пятницу, 3 декабря, зрители увидят финал романтического реалити-шоу "Холостячка", и узнают, кого выберет певица Злата Огневич.

Тем временем в Сети, похоже уже определились с тем, что станет победителем.

Дмитрий Шевченко

«Злата если могла Диму бы проглотила))) Первая целоваться к нему быстренько, постоянно в рот смотрит. Андрей такой себе идеализированный ,,красавчик"))) Макс перегнул с любовь... ну всё, что не делается - всё к лучшему», «Вижу победителем Диму!🔥👍 Злата выделила его ещё на первой вечеринке. Особенно после победы в силовом конкурсе с грушей. Даже просто визуально Дима со Златой классно смотрится вместе», «При виде Димы у неё горят глаза, она первая тянется его поцеловать всегда!!! Всё ясно и понятно», - пишут зрители шоу.

Напомним, Злата Огневич, выбирающая жениха в "Холостячке", дала наставления украинкам

А еще Politeka писала, что финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко "затесался" в компанию женихов Златы Огневич

Также Politeka сообщала, что фавориты Златы Огневич после "Холостячки" уже развлекаются с брюнеткой помоложе