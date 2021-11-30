63-річна співачка Мадонна прийшла на тусовку в міні-сукні і не соромилася приймати найсміливіші пози - реакція користувачів мережі вийшла неоднозначною.

Мадонна навіть з віком не зраджує своїм правилам, передає Politeka.net. Зірка ніколи не підтримувала "правильне" життя, і завжди епатувала публіку.

У своєму Instagram артистка ділиться кадрами, які змушують деяких нею захопитися, інших же - засудити.

Цього разу співачка показала, як відпочиває на тусовці з приятелями. Зірка прийшла в міні-сукні з нескромним вирізом, і одягла сітчасті колготки.

На одному з кадрів Мадонна постала разом зі співачкою Дуа Ліпою. При цьому перша без сорому задерла ногу вище голови.

"Напої в пожежній частині......... .. Будь ласка, найміть нового ді-джея. 🙏 🏼 🤪 🔥 🍸 🎉 ",- написала зірка.

"Боже мій, це дуууже красиво", " красива дівчинка 😍😍😍😍😍😍😍", "ЧУДОВА королева", "бідна старенька", "Мадонна і Кайлі Дженнер виглядають так, ніби у них один і той же доктор😂 однакові губи, ботокс в обличчі, сідничні імплантати", " Вечірка з 63-річною дамою? Ні, спасибі, я в гості до бабусі", " Зупинись з фотошопом. Будь реальною. Будь собою", - прокоментували користувачі Мережі.

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