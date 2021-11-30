63-летняя певица Мадонна пришла на тусовку в мини-платье и не стеснялась принимать самые смелые позы - реакция пользователей Сети получилась неоднозначной.

Мадонна даже с возрастом не изменяет своим правилам, передает Politeka.net. Звезда никогда не поддерживала "правильную" жизнь, и всегда эпатировала публику.

В своем Инстаграм артистка делится кадрами, которые заставляют некоторых ею восхититься, других же - осудить.

В этот раз певица показала, как отдыхает на тусовке с приятелями. Звезда пришла в мини-платье с нескромным вырезом, и надела сетчатые колготки.

На одном из кадров Мадонна предстала вместе с певицей Дуа Липой. При этом первая без стеснения задрала ногу выше головы.

"Напитки в пожарной части……… .. Пожалуйста, наймите нового ди-джея. 🙏🏼 🤪 🔥 🍸 🎉", - написала звезда.

"Боже мой, это оооочень красиво", "Красивая малышка 😍😍😍😍😍😍😍", "Великолепная королева", "Бедная старушка", "Мадонна и Кайли Дженнер выглядят так, будто у них один и тот же доктор😂 Одинаковые губы, ботокс в лице, ягодичные имплантаты", "Вечеринка с 63-летней дамой? Нет, спасибо, я в гости к бабушке", "Остановись с фотошопом. Будь реальной. Будь собой", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, Мадонна похвасталась повзрослевшими детьми, засветив роскошный интерьер особняка

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