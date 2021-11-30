Відомий шоумен і тренер шоу "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія зачарував шанувальників яскравим кадром з молоденькою коханою.

Як повідомляє Politeka.net, популярний грузинський шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні реаліті-шоу "Холостяк", поділився в мережі яскравим фото. На знімку Зоряний красень зображений в компанії своєї юної коханої.

Схоже, Іраклі і його дівчина Ліза Чічуа з'явилися разом на якомусь світському заході. Для виходу колишній холостяк надів стильний сірий костюм з білою сорочкою і краваткою. А його 19-річна кохана вбралася в сміливе червоне міні-плаття, яке красиво підкреслило ідеальну фігурку. Її волосся елегантно укладені, а на обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до публікації Макацарія написав: "Just smile". А шанувальники тут же почали коментувати нове фото закоханих: "прекрасна пара❤️", " Мої захоплення цією парою!🙌❤️❤️❤️", "Як ви сильно схожі😃красива пара🔥 🔥 🔥", "дуже красиві", "ви скоро в близнюків перетворитеся))). Ну дуже схожі 🤗 Любов творить чудеса 💞🙌", "Пара 🔥🔥🔥❤", "Прекрасні ви🙌", "Помолодшав то як без борідки 😮 зовсім хлопчисько на фоточке👏😀", "Дуже красива пара, Ви так схожі".

Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія засвітився в компанії світової знаменитості, зробивши визнання: "Люблю тебе...".

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