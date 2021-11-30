Известный шоумен и тренер шоу "Зважені та щасливі" Иракли Макацария очаровал поклонников ярким кадром с молоденькой возлюбленной.

Как сообщает Politeka.net, популярный грузинский шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне реалити шоу "Холостяк", поделился в сети ярким фото. На снимке звездный красавчик запечатлен в компании своей юной возлюбленной.

Похоже, Иракли и его девушка Лиза Чичуа появились вместе на каком-то светском мероприятии. Для выхода бывший холостяк надел стильный серый костюм с белой рубашкой и галстуком. А его 19-летняя возлюбленная нарядилась в смелое красное мини-платье, которое красиво подчеркнуло идеальную фигурку. Ее волосы элегантно уложены, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Макацария написал: "Just smile". А поклонники тут же принялись комментировать новое фото влюбленных: "Прекрасная пара❤️", "Мои восхищения этой парой!🙌❤️❤️❤️", "Как вы сильно похожи😃Красивая пара🔥🔥🔥", "Очень красивые", "Вы скоро в близнецов превратитесь))). Ну очень похожи 🤗 Любовь творит чудеса 💞🙌", "Пара 🔥🔥🔥❤", "Прекрасные вы🙌", "Помолодел то как без бородки 😮 совсем мальчишка на фоточке👏😀", "Очень красивая пара, Вы так похожи".

Напомним, "Холостяк" Макацария засветился в компании мировой знаменитости, сделав признание: "Люблю тебя...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Макацария похвастался фигуркой 19-летней возлюбленной в спортзале: "Наслаждаюсь вдвойне".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Макацария заинтриговал кадрами со своей возлюбленной Лизой: "Постановка свадебного танца?".