У палату до артистки нікого не пускають

З Мариною Хлєбніковою, популярною співачкою 90-х і початку 00-х, кілька тижнів тому сталася страшна трагедія - артистка сильно постраждала під час пожежі і зараз знаходиться в лікарні.

56-річну Хлєбнікову медики практично відразу ввели в медикаментозну кому, в цьому стані вона продовжує перебувати досі - стабільно важкому. Також з'явилася інформація про негативну динаміку перебігу наслідків пожежі. Згідно з даними Телеграм-каналу Mash, у співачки почалося зараження тканин обличчя. Щоб інфекція не поширювалася далі, їй колять антибіотики.

Крім того, лікарі діагностували у Хлєбнікової опік рогівки очей.

Зараз до співачки нікого не пускають в палату, щоб убезпечити й без того слабкий організм від можливих заражень.

Нагадаємо, Марина Хлєбнікова отримала опіки 50% тіла і дихальних шляхів в результаті пожежі у власній квартирі в Москві. За попередньою інформацією, артистка заснула з сигаретою, повернувшись втомленою з гастролей. На момент інциденту в квартирі перебували її батько-інвалід, мати і дочка, вони залишилися неушкоджені.

Шанувальники почали в соцмережі флешмоб "#маринаживи", молячись за її здоров'я. До нього приєдналися колеги Хлєбнікової по цеху.

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