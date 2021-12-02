С Мариной Хлебниковой, популярной певицей 90-х и начала 00-х, несколько недель назад произошла жуткая трагедия - артистка сильно пострадала во время пожара и сейчас находится в больнице.
56-летнюю Хлебникову медики практически сразу ввели в медикаментозную кому, в этом состоянии она продолжает находиться до сих пор - стабильно тяжелом. Также появилась информация о негативной динамике течения последствий пожара. Согласно данным Телеграм-канала Mash, у певицы началось заражение тканей лица. Чтобы инфекция не распространялась дальше, ей колят антибиотики.
Кроме того, врачи диагностировали у Хлебниковой ожог роговицы глаз.
Сейчас к певице никого не пускают в палату, чтобы обезопасить и без того слабый организм от возможных заражений.
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Напомним, Марина Хлебникова получила ожоги 50% тела и дыхательных путей в результате пожара в собственной квартире в Москве. По предварительной информации, артистка уснула с сигаретой, вернувшись уставшей с гастролей. На момент инцидента в квартире находились ее отец-инвалид, мать и дочь, они остались невредимы.
Поклонники начали в соцсети флешмоб "#маринаживи", молясь за ее здоровье. К нему присоедниоись коллеги Хлебниковой по цеху.
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