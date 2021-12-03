Один з найяскравіших екс-учасників шоу "Холостячка-1", фаворит Ксенії Мішиної, бізнесмен Олексій Тригубенко, похвалився своїми приємними емоціями і отримав таку ж реакцію.
Олексій Тригубенко розвиває власний бізнес, побудований на таксопарку, пише Politeka.net.
Колишній учасник "Холостячки" багато розповідає про свої будні в Instagram. Так, в новому пості він похвалився своєю "крихіткою" - машиною, про яку вже давно мріяв.
"Мріяв з універу про цю машину! Хотів саме в білому кольорі і дводверну", - розповів Олексій Тригубенко, однак довелося оновити деякі деталі і пофарбувати.
За словами бізнесмена, він зіткнувся з труднощами - на станції, де займаються ремонтами авто, стався конфлікт через повільне виконання роботи, і довелося міняти підрядника. Минуло півроку всяких перипетій, і нарешті, Олексій Тригубенко сів за кермо своєї "Ауді".
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Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Клас!!!🔥 🔥 🔥 Гідному, гідна😉 🎉 👌", " класна дуже люблю Ауді. Хоч у нас електро машина)🔥 🔥 🔥", " супер вітаю! Ні цвяха, ні жезла 😉", - написали інші користувачі Мережі.
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