Один из самых ярких экс-участников шоу "Холостячка-1", фаворит Ксении Мишиной, бизнесмен Алексей Тригубенко, похвастался своими приятными эмоциями и получил такую же реакцию.
Алексей Тригубенко развивает собственный бизнес, построенный на таксопарке, пишет Politeka.net.
Бывший участник "Холостячки" много рассказывает о своих буднях в Инстаграм. Так, в новом посте он похвастался своей "малышкой" - машиной, о которой уже давно мечтал.
"Мечтал с универа об этой машине! Хотел именно в белом цвете и двухдверную", - рассказал Алексей Тригубенко, однако пришлось обновить некоторые детали и покрасить.
По словам бизнесмена, он столкнулся с трудностями - на станции, где занимаются ремонтами авто, произошел конфликт из-за медленного выполнения работы, и пришлось менять подрядчика. Прошло полгода всяких перипетий, и наконец, Алексей Тригубенко сел за руль своей "Ауди".
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Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Класс!!!🔥🔥🔥 Достойному, достойная😉🎉👌", "Классная очень люблю Ауди. Хоть У нас электро машина)🔥🔥🔥", "Супер🔥🔥🔥 Поздравляю! Ни гвоздя, ни жезла 😉", - написали остальные пользователи Сети.
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