Відома модель і бізнесвумен Кортні Кардашьян поділилася яскравим святковим фото в сміливому образі, стоячи біля вбраних ялинок.
Як повідомляє Politeka.net, відома світська діва, телезірка і сестра знаменитої Кім Кардашьян Кортні часто радує шанувальників яскравими фото і відео на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Так, цього разу зірка поділилася святковим кадром в сторіс, на якому показала себе в спокусливому образі.
На новій фотографії Кортні відображена в повний зріст, вона стоїть поруч з красивими вбраними ялинками і подарунками під ними. Перед камерою вона з'явилася у вузькому червоному платті без бретелей, яке красиво лягло по фігурі і підкреслило апетитні форми і витончені плечі. Волосся красуні розпущене і відкинуте за спину, а на її обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.
Фотографію в сторіс Кортні Кардашьян ніяк не підписала, так і фанати не змогли її прокоментувати.
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