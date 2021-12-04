Известная модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась ярким праздничным фото в смелом образе, стоя у наряженных елок.

Как сообщает Politeka.net, известная светская дива, телезвезда и сестра знаменитой Ким Кардашьян Кортни часто радует поклонников яркими фото и видео на своей страничке в соцсети Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась праздничным кадром в сторис, на котором показала себя в соблазнительном образе.

На новой фотографии Кортни запечатлена в полный рост, она стоит рядом с красивыми наряженными елками и подарками под ними. Перед камерой она появилась в узком красном платье без бретелей, которое красиво легло по фигуре и подчеркнуло аппетитные формы и изящные плечи. Волосы красотки распущены и откинуты за спину, а на ее лице легкий макияж и уверенный вид.

Фотографию в сторис Кортни Кардашьян никак не подписала, так и фанаты не смогли ее прокомментировать.

Напомним, Сестричка Кардашьян в узком топе едва удержала декольте на месте: пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: "Сложный выбор".

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