Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка нещодавно знялася в блокбастері» вічні", зараз знову припинила з'являтися на публіці і говорити про себе.

Анджеліна Джолі є всесвітньо відомою і популярною актрисою, яка знімалася в досить затребуваних кінострічках і отримувала не раз за це нагороди. Проте, коли її особисте життя опинилося під пильною увагою через розлучення, Джолі довелося припинити світитися на червоних доріжках.

Вона стала завжди ходити на вулиці в масці і ховати фігуру під балахонами. Джолі можна помітити в поїздках тільки з дітьми. А на заходах вона завжди одягнена в скромні сукні і прості костюми одного кольору.

Так було не завжди, шанувальники часто згадують, що у Джолі дійсно був бунтарський дух. Вона часто змінювала зачіски, показувала фігуру і не боялася бути незрозумілою.

На іншому фото Анджеліна Джолі позувала в коротенькому топі і штанях з низькою посадкою. Вона вразила тонкою талією і пишним бюстом. Вигляд у Джолі був дуже зухвалий і спокусливий.

"Ти така красива», «я люблю тебе мій друг», «З Днем Подяки тебе, красуня», «Ти виглядаєш приголомшливо», «в іншому втіленні я хочу бути цією дуже красивою жінкою, мені подобаються всі її фільми», «зухвала», "хижачка", - пишуть користувачі Мережі.

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