Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая недавно снялась в блокбастере «Вечные», сейчас снова прекратила появляться на публике и говорить о себе.
Анджелина Джоли является всемирно известной и популярной актрисой, которая снималась в довольно востребованных кинолентах и получала не раз за это награды. Тем не менее, когда ее личная жизнь оказалась под пристальным вниманием из-за развода, Джоли пришлось прекратить светиться на красных дорожках.
Она стала всегда ходить на улице в маске и прятать фигуру под балахонами. Джоли можно заметить в поездках только с детьми. А на мероприятиях она всегда одета в скромные платья и простые костюмы одного цвета.
Так было не всегда, поклонники часто вспоминают, что у Джоли действительно был бунтарский дух. Она часто меняла прически, показывала фигуру и не боялась быть непонятой.
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На другом фото Анджелина Джоли позировала в коротеньком топе и штанах с низкой посадкой. Она впечатлила тонкой талией и пышным бюстом. Вид у Джоли был очень дерзкий и соблазнительный.
«Ты такая красивая», «Я люблю тебя мой друг», «С Днем Благодарения тебя, красотка», «Ты выглядишь потрясающе», «В другом воплощении я хочу быть этой очень красивой женщиной, мне нравятся все ее фильмы», «Дерзкая», «Хищница», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Джоли в зеленом платье-балахоне прогулялась с дочкой: кадры.
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