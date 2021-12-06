Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая недавно снялась в блокбастере «Вечные», сейчас снова прекратила появляться на публике и говорить о себе.

Анджелина Джоли является всемирно известной и популярной актрисой, которая снималась в довольно востребованных кинолентах и получала не раз за это награды. Тем не менее, когда ее личная жизнь оказалась под пристальным вниманием из-за развода, Джоли пришлось прекратить светиться на красных дорожках.

Она стала всегда ходить на улице в маске и прятать фигуру под балахонами. Джоли можно заметить в поездках только с детьми. А на мероприятиях она всегда одета в скромные платья и простые костюмы одного цвета.

Так было не всегда, поклонники часто вспоминают, что у Джоли действительно был бунтарский дух. Она часто меняла прически, показывала фигуру и не боялась быть непонятой.

На другом фото Анджелина Джоли позировала в коротеньком топе и штанах с низкой посадкой. Она впечатлила тонкой талией и пышным бюстом. Вид у Джоли был очень дерзкий и соблазнительный.

«Ты такая красивая», «Я люблю тебя мой друг», «С Днем Благодарения тебя, красотка», «Ты выглядишь потрясающе», «В другом воплощении я хочу быть этой очень красивой женщиной, мне нравятся все ее фильмы», «Дерзкая», «Хищница», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Джоли в зеленом платье-балахоне прогулялась с дочкой: кадры.

Как сообщала Politeka, Джоли в белом платье очаровала видом на природе: "Можно вечно наблюдать".

Также Politeka писала, что Джоли во всем черном впечатлила моложавым видом: «Как ей это удается».