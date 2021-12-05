Телеведуча і вчитель українців з етикету Оля Фреймут показала наочно, яку помилку допустив принц Гаррі під час прогулянки з дружиною Меган Маркл.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала популярною телеведучою, прославившись завдяки ранковому шоу і авторському проекту"Ревізор". Зараз зірка одружена з генпродюсером Нового каналу Володимиром Локотко. Оля також пише книги, веде блоги в соціальних мережах і розповідає правила етикету українцям. На нових сторіс в Instagram Оля взялася за принца Гаррі, який потрапив на камери папараці з дружиною герцогинею Сассекською Меган Маркл.

Принц був у брюках, піджаку, сорочці, краватці, туфлях і масці. За його руку трималася Меган, будучи в сукні. Як можна зрозуміти, Олю зачепив кишеню Гаррі, в якому було щось ємне.

"Етикет з Фреймут. Помилка, напхані кишені? Ні! Ні! Ні", - написала Оля на фотографії.

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