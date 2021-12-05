Телеведущая и учитель украинцев по этикету Оля Фреймут показала наглядно, какую ошибку допустил принц Гарри во время прогулки с женой Меган Маркл.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала популярной телеведущей, прославившись благодаря утреннему шоу и авторскому проекту "Ревизор". Сейчас звезда замужем за генпродюсером Нового канала Владимиром Локотко. Оля также пишет книги, ведет блоги в социальных сетях и рассказывает правила этикета украинцам. На новых сторис в Инстаграм Оля взялась за принца Гарри, который попал на камеры папарацци с женой герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Принц был в брюках, пиджаке, рубашке, галстуке, туфлях и маске. За его руку держалась Меган, будучи в платье. Как можно понять, Олю задел карман Гарри, в котором было что-то емкое.

"Этикет с Фреймут. Ошибка, набитые карманы? Нет! Нет! Нет", - написала Оля на фотографии.

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