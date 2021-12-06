Актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла роль в культовому серіалі "Величного століття", показала новий образ, порадувавши фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є успішною актрисою, зігравши в безлічі фільмів ролі. Найбільше українцям зірка запам'яталася завдяки її роботі в проекті" Величне століття", де розповідається про українку Роксолану. Нур настільки популярна, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram.

На новому знімку Нур була в прозорому вбранні. Зірка дивилася в камеру, показуючи незвичайний образ. Волосся було зібране у актриси назад.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми це пропустили...", "дуже красивий, особливий", " Ви - красуня. Прекрасно", "Ти занадто красива моя дорога", "тобі так пощастило", "ви обидва моя любов", " як картина, як вірш ...". "Я збирався сказати, що ти виглядаєш як принцеса, але я згадав, що Ти королева".

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