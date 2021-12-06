Актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла роль в культовому серіалі "Величного століття", показала новий образ, порадувавши фанатів в Instagram.
Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є успішною актрисою, зігравши в безлічі фільмів ролі. Найбільше українцям зірка запам'яталася завдяки її роботі в проекті" Величне століття", де розповідається про українку Роксолану. Нур настільки популярна, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram.
На новому знімку Нур була в прозорому вбранні. Зірка дивилася в камеру, показуючи незвичайний образ. Волосся було зібране у актриси назад.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Жорсткі штрафи обрушилися на українців, з майном доведеться розлучитися: "За законом заборонено..."
Обірвалося життя видатного українця, в Мережі хвиля скорботи: "Прощай, дорогий..."
Нікітюк на відпочинку несподівано "зірвалася" на подрузі в купальнику: "Лєра, я, звичайно..."
Дружина "Холостяка" Добриніна у вузенькому костюмі показала, наскільки встигла схуднути: кадри
"Ми це пропустили...", "дуже красивий, особливий", " Ви - красуня. Прекрасно", "Ти занадто красива моя дорога", "тобі так пощастило", "ви обидва моя любов", " як картина, як вірш ...". "Я збирався сказати, що ти виглядаєш як принцеса, але я згадав, що Ти королева".
Нагадаємо, зірка "чудового століття" в маленькому ТОПі покрасувалася в спальні
Також Politeka повідомляла, що зірка" чудового століття " в мереживах дозволила поглянути на себе в ліжку
А ще Politeka писала, що зірка "чудового століття" подражнила чоловіків, надівши мереживне боді