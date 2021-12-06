Актриса немецко-турецкого происхождения Нур Феттахоглу, которая сыграла роль в культовом сериале "Великолепный век", показала новый образ, порадовав фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является успешной актрисой, сыграв во множестве фильмов роли. Больше всего украинцам звезда запомнилась благодаря ее работе в проекте "Великолепный век", где рассказывается об украинке Роксолане. Нур настолько популярна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в соцсети Инстаграм.

На новом снимке Нур была в прозрачном наряде. Звезда смотрела в камеру, показывая необычный образ. Волосы были собраны у актрисы назад.

Фолловеры поставили десятки тысяч лайков и написали компименты заграничной актрисе:

"Мы это пропустили…", "Очень красивый, особенный", "Вы - красавица. Прекрасно", "Ты слишком красива моя дорогая", "Тебе так повезло", "Вы оба моя любовь", "Как картина, как стихотворение ...", "Я собирался сказать, что ты выглядишь как принцесса, но я вспомнил, что ты королева".

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