Відома співачка і екс-солістка групи "Nikita" Даша Астаф'єва, яка нерідко показує цікаві кадри з модних фотосесій для глянцю, вразила новим фото.
В цей раз Даша заговорила про увагу до людини, яку кожен міг би оцінити. Причому на думку артистки, щастя криється в такі моменти саме в дрібницях. Про це сама Даша написала в Instagram.
"Любити людину-це піклуватися про нього в дрібницях. Питати, як він спить і, що там на роботі. Обіймати, коли йому важко, і не лізти з порадами, коли не просить. Миритися з його колючками і не бити туди, де тонко. Дарувати корисні презенти, а не смішну нісенітницю, яку він поставить на полицю.
Я давно взяла за правило робити корисні подарунки, без натяку на власну велич і самоствердження. Хочу дбати і робити приємно. Хочу, щоб мої близькі були здорові і щасливі, тому балую їх розумними подарунками», - висловилася Астаф'єва.
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Шанувальники відповіли:
"Дуже класна ідея!👏 ; вміє зацікавити😍; щітка 330 євро????? Смішно; Круто👏 😍 😍; Куплю таку і горя знати не буду🙌; Даша, а скільки коштує така!?;- ); The one and only one Dasha; в очікуванні подарунка..) або можете залишити для мене в Mikana; вже шукаю, що придбати більше місяця, але на жаль..."»
Раніше артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Астаф'єва у спортивному костюмі, зі штанів і білого короткого топа ніжитися в ліжку разом зі своєю улюбленицею - Місяцем.
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