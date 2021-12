Известная певица и экс-солистка группы "Nikita" Даша Астафьева, которая нередко показывает интересные кадры из модных фотосессий для глянца, впечатлила новым фото.

В этот раз Даша заговорила о внимании к человеку, которое каждый мог бы оценить. Причем по мнению артистки, счастье кроется в такие моменты именно в мелочах. Об этом сама Даша написала в Инстаграм.

«Любить человека – это заботиться о нем в мелочах. Спрашивать, как он спит и, что там на работе. Обнимать, когда ему тяжело, и не лезть с советами, когда не просит. Мириться с его колючками и не бить туда, где тонко. Дарить полезные презенты, а не смешную чушь, которую он поставит на полку.

Я давно взяла за правило делать полезные подарки, без намека на собственное величие и самоутверждение. Хочу заботиться и делать приятно. Хочу, чтобы мои близкие были здоровы и счастливы, поэтому балую их разумными подарками», - высказалась Астафьева.

Поклонники ответили:

«Очень классная идея!👏; умеет заинтересовать😍; Щётка 330 евро????? Смешно; Круто 👏😍😍; Куплю такую и горя знать не буду 🙌; Даша,а сколько стоит такая!?;-); The one and only one Dasha; В ожидании подарка..) или можете оставить для меня в Mikana; Уже ищу , что приобрести больше месяца, но увы…».

Ранее артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Астафьева в спортивном костюме, из штанов и белого короткого топа нежиться в кровати вместе со своей любимицей - Луной.

Ранее сообщалось, Астафьева осталась одинокой женщиной, расставшись с возлюбленным после 5 лет отношений: "Будет лучший"

Также, Астафьева неожиданно призналась, что рассталась со своим бойфрендом: "Не стоит расклеиваться..."

Politeka рассказывала, Астафьева пленила роскошным образом в платье с вырезом: "В этом даже я потеряла дар речи"