Співачка Ксенія Попова разом з іншими учасницями оновленої "ВІА Гри" презентували довгоочікуваний кліп, який вперше за шість років зробив для них Алан Бадоєв.

Так, вперше за довгий час Бадоєв зняв новий кліп для пісенного гурту. Над новою видовищною відеороботою колективу на трек Манекен працював у незвичному для себе стилі. Причому сам кліп перетнув межу пристойності через безліч неоднозначних нарядів.

На Ютуб-каналі вже обговорюють побачені образи. Автором і композитором треку традиційно є продюсер групи Костянтин Меладзе, а режисером видовищного ролика став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

Солістки колективу – Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова, продемонстрували в кліпі спокусливі вбрання, танцюючи в оточенні спортивних чоловіків. Причому дівчата були ледь прикриті одягом:

"Так, Бадоєв творить чудеса! Дівчата все змінилися ... ❤ ️ ; Це найкраще з останніх прем'єр.. зйомка 10\10; у блондинки такий голос приємний, чистий, ніжний, боже це її відрізняє від всіх інших співачок; зробіть Віагрі кліп на натурі. Останні кліпи в павільйонах похмурі і темнуваті; в захваті від голосу і цих тіл...але я вже запарився наспівувати цю пісню в голові, як би її звідти витрусити; це офігенно красиво. Нарешті з них в кліпі витягли ВІА гру😍; Дорого, смачно , стильно-Бадоєв геніальний! З борцями круто придумано👍"»

Раніше ми писали, за словами інших учасниць, вони знають, який насправді Костянтин Меладзе, і він абсолютно не такий, як його описали Лорак і Полякова.

Співачки Ані Лорак і Оля Полякова звинуватили продюсера Костянтина Меладзе в харассменті, проте той разом зі своїм братом, Валерієм, все заперечує.

Нагадаємо, що Полякова з дивовижною зачіскою засвітила Винника і Каменських на зйомках " Маски»

Як повідомляла Politeka, Полякова зробила нову заяву щодо скандалу з Меладзе

Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак нагадали, якою вона була до зміни іміджу і уколів краси