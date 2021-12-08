Певица Ксения Попова вместе с другими участницами обновленной "ВИА Гры" презентовали долгожданный клип, который впервые за шесть лет сделал для них Алан Бадоев.

Так, впервые за долгое время Бадоев снял новый клип для песенной группы. Над новой зрелищной видеоработой коллектива на трек Манекен работал в непривычном для себя стиле. Причем сам клип пересек черту приличий из-за множества неоднозначных нарядов.

На Ютуб-канале уже обсуждают увиденные образы. Автором и композитором трека традиционно является продюсер группы Константин Меладзе, а режиссером зрелищного ролика стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Солистки коллектива – Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова, продемонстрировали в клипе соблазнительные наряды, танцуя в окружении спортивных мужчин. Причем девушки были едва прикрыты одеждой:

«Да, Бадоев творит чудеса! Девчонки все преобразились ... ❤️; Это лучшее из последних премьер.. съемка 10\10; У блондинки такой голос приятный, чистый, нежный, боже это ее отличает от всех остальных певиц; Сделайте ВИАГре клип на натуре. Последние клипы в павильонах мрачноватые и темноватые; В восторге от голоса и этих тел...но я уже запарился напевать эту песню в голове, как бы её оттуда вытрясти; Это офигенно красиво. Наконец-то из них в клипе вытащили виа гру😍; Дорого, вкусно, стильно - Бадоев гениален! С борцами круто придумано👍».

Ранее мы писали, по словам других участниц, они знают, какой на самом деле Константин Меладзе, и он совершенно не такой, как его описали Лорак и Полякова.

Певицы Ани Лорак и Оля Полякова обвинили продюсера Константина Меладзе в харассменте, однако тот вместе со своим братом, Валерием, все отрицает.

Напомним, что Полякова с чудной прической засветила Винника и Каменских на съемках «Маски»

Как сообщала Politeka, Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак напомнили, какой она была до смены имиджа и уколов красоты