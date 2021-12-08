Переможниця третього сезону проекту "Х-фактор" Аїда Ніколайчук показала, як змінилася і розповіла про ці зміни.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі Instagram переможниця третього сезону "Х-фактор" Аїда Ніколайчук показала, як змінилася. Виявилося, що дівчина вирішила поекспериментувати із зовнішністю і перефарбувала волосся.

На знімках, які Аїда показала Instagram-сторіс можна побачити, що вона зробила більш темний відтінок волосся. Такими чином дівчина з блондинки стала практично брюнеткою.

"2021 воістину рік змін. Пів життя жити і думати, що мої кольори в пастельній гамі, і що блонд це моє. Але все що не робиться, робиться на краще. Амінь", - підписала сторіс Ніколайчук.

Нагадаємо, Аїда Ніколайчук стала переможницею третього сезону проекту "Х-фактор" у 2012 році, кілька років тому пішла у творчу відпустку. А у 2019 році повернулася на сцену.

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