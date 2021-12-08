Победительница третьего сезона проекта "Х-фактор" Аида Николайчук показала, как изменилась и рассказала об этих переменах.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в соцсети Instagram победительница третьего сезона "Х-фактор" Аида Николайчук показала, как изменилась. Оказалось, что девушка решила поэкспериментировать с внешностью и перекрасила волосы.

На снимках, которые Аида показала Instagram-сторис можно увидеть, что она сделала более темный оттенок волосы. Такими образом девушка из блондинки стала практически брюнеткой.

"2021 поистине год перемен. Пол жизни жить и думать, что мои цвета в пастельной гамме, и что блонд это мое. Но все что не делается, делается к лучшему. Аминь", - подписала сторис Николайчук.

Напомним, Аида Николайчук стала победительницей третьего сезона проекта «Х-фактор» в 2012 году, несколько лет назад ушла в творческий отпуск. А в 2019 году вернулась на сцену.

Напомним, Победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук поделилась болью утраты: "Прощай, навек прощай".

Как сообщала Politeka, Беда пришла в семью победительницы "Х-Фактор" Николайчук: нужна операция.

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