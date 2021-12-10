Відомий український дизайнер Андре Тан і телеведуча Катя Осадча випустили спільну колекцію одягу та одягли в неї Дашу Астаф'єву.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Нещодавно вони разом з дизайнером Андре Таном випустили осінню колекцію одягу.

Так, цього разу Катя Осадча опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, телеведуча та Андре Тан вже вдруге випустили спільну колекцію одягу. Вони вирішили зробити подарунок відомій співачці Даші Астаф'євій і передати їй шикарне плаття, яке відмінно підкреслило її ідеальні форми.

"Так, хвалюся своїм подарунком від Катi та Андрія. Просто закохалася в цю колаборацію, хлопці. Кашемір для Даші. Ідеальне тепле плаття для дівчат з формами", - похвалилася Даша Астаф'єва.

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