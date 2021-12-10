Известный украинский дизайнер Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая выпустили совместную коллекцию одежды и приодели в неё Дашу Астафьеву.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Недавно они вместе с дизайнером Андре Таном выпустили осеннюю коллекцию одежды.

Так, на этот раз Катя Осадчая опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, телеведущая и Андре Тан уже во второй раз выпустили совместную коллекцию одежды. Они решили сделать подарок известной певице Даше Астафьевой и передать ей шикарное платье, которое отлично подчеркнуло её идеальные формы.

"Так, хвастаюсь своим подарком от Кати и Андрея. Просто влюбилась в эту коллаборацию, ребята. Кашемир для Даши. Идеальное теплое платье для девушек с формами", — похвасталась Даша Астафьева.

Ранее сообщалось, звезда "1+1" Витвицкая испытала себя в роли Осадчей, устроив "допрос" Андре Тану: "Боже, какая..."

Также, Андре Тан после развода кардинально сменил имидж и направление работы: "Барабанная дробь…"

Politeka рассказывала, DZIDZIO, Андре Тан, Каменских и другие звезды полюбовались сыном Осадчей и Горбунова: "Как быстро летит время"