Артист Дмитро Монатік, який став Заслуженим артистом України, показав, яку нагороду отримав, чим захопив українських зірок.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є популярним вітчизняним артистом. Нещодавно зірка отримав звання Заслуженого артиста України. Також зірка випустив пісню"запалювати/JoMo". Як виявилося, телеканал " Україна "разом з ведучим визнали трек Монатіка"найкращою піснею року".

Ірина Монатік і Олексій Дурнєв прокоментували публікацію: "Браво", "Ого, крутяк".

Фанати, включаючи Макса Чмерковського, Леся Нікітюк, Юрія Ткача та Віталія Козловського, поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Безсумнівно, гідний людяний, яскравий, Артист з великої літери", "Супер, це заслужено", " спасибі вам за вашу творчість, все що ви робите, вище всяких похвал!!!!!", "Як завжди заслужено. Діма, ти талановита людина України".

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