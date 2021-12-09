Артист Дмитрий Монатик, который стал Заслуженным артистом Украины, показал, какую награду получил, чем восхитил украинских звезд.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным отечественным артистом. Недавно звезда получил звание Заслуженного артиста Украины. Также звезда выпустил песню "Зажигать/JoMo". Как оказалось, телеканал "Украина" вместе Gena VITER признали трек Монатика "Лучшей песней года".

Ирина Монатик и Алексей Дурнев прокомментировали публикацию: "Браво", "Ого, крутяк".

Фанаты, включая Макса Чмерковского, Леся Никитюк, Юрия Ткача и Виталия Козловского, поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Несомненно, достоин Человечный, яркий, Артист с большой буквы", "Супер, это заслуженно", "спасибо вам за ваше творчество, все что вы делаете, выше всяких похвал!!!!!", "Как всегда заслуженно. Дима, ты талантливый человек Украины".

Напомним, экс-подопечная Монатика из "Голосу країни" похвасталась сверкающим кольцом на пальце

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