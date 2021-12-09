Зірка вирішила розповісти, що думає з цього приводу

Переможниця "Євробачення-2004", українська співачка Руслана відверто відповіла на найбільш животрепетне питання про особисте життя в новому інтерв'ю.

Відома співачка вже більше 25 років разом з музичним продюсером Олександром Ксенофонтовим, пише Politeka.net. Познайомилися закохані на студії, а зіграли весілля в 1995 році. За словами артистки, їх дуже зближувала і зближує музика.

У жовтні на шоу "Маскарад" Руслана натякнула, що вагітна. У новому інтерв'ю на Ютуб-каналі Алесі Бацман зірка відповіла на найбільш животрепетне питання про особисте життя.

"Це те, чому зараз я багато приділяю уваги. Кожна жінка розуміє, це той період, який я озвучила, дійсно найголовніше, що я б хотіла у своєму житті зробити", - розповіла співачка натіками.

За її словами, вона спеціально зробила натяк на своє положення, і таким чином показала свою щирість, адже для неї сім'я - найголовніше.

"Я хочу це зробити для Сашки, я знаю, як він мріє про це багато років, і як наше бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду", - поділилася Руслана.

За словами зірки лише один раз вона з чоловіком розмовляла про усиновлення, коли сталася ситуація з Донбасом. У підсумку обидва зрозуміли, що спочатку хочуть рідну дитину.

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