Звезда решила рассказать, что думает по этому поводу

Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана откровенно ответила на самый животрепещущий вопрос о личной жизни в новом интервью.

Известная певица уже более 25 лет вместе с музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым, пишет Politeka.net. Познакомились влюбленные на студии, а сыграли свадьбу в 1995 году. По словам артистки, их очень сближала и сближает музыка.

В октябре на шоу "Маскарад" Руслана намекнула, что беремена. В новом интервью на Ютуб-канале Алеси Бацман звезда ответила на самый животрепещущий вопрос о личной жизни.

"Это то, чему сейчас я много уделяю внимания. Каждая женщина понимает, это тот период, который я озвучила, действительно самое главное, что я бы хотела в своей жизни сделать", - рассказала певица намеками.

По ее словам, она специально сделала намек на свое положение, и таким образом показала свою искренность, ведь для нее семья - самое главное.

"Я хочу это сделать для Сашки, я знаю, как он мечтает об этом много лет, и как наша бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду", - поделилась Руслана.

По словам звезды лишь один раз она с мужем разговаривала об усыновлении, когда произошла ситуация с Донбассом. В итоге оба поняли, что сначала хотят родного ребенка.

Напомним, Руслана со слезами на глазах бросилась на сцену "Україна має талант", удивив Притулу и Мишину

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