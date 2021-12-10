З'ясувалося, яким буде продовження гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", що оповідає про турнір на виживання.

Так, режисер проекту Хван Дон Хек розповів на віртуальній платформі Entertainment Weekly, що чекає глядачів у другому сезоні і як поведе себе головний герой Сон Гі-Хун, він же гравець номер 456 (Лі Чон Дже), передає Entertainment.

Гі-хун у другому сезоні "Гри в кальмара" повернеться до смертельної гри, проте невідомо – учасником або ведучим. Фанатів серіалу після інтригуючого завершення першого сезону хвилює, чи перейде він на темну сторону?

За словами режисера, "Гі-хун - це персонаж, чия людяність проявляється в певних ситуаціях", в цілому ж, герой розкривається дуже пасивно. У новому сезоні він повинен стати більш яскравими та динамічним і показати себе з нового боку.

"Іншими словами, його людяність проявляється в дуже пасивній манері. Але я думаю, що в другому сезоні те, що він витягнув з ігор, і його досвід в першому сезоні, все це буде використано більш активним чином", - додав Хван Дон Хек.

Також режисер "Гри в кальмара" натякнув на те, що в другому сезоні розкриється історія двох братів: поліцейського (який насправді не загинув, стрибнувши зі скелі) і ведучого ігор у виконанні актора Лі Бен Хуна. Останнього, до речі творці серіалу порівнюють з Дартом Вейдером.

"Деякі в кінцевому підсумку стають джедаями, а деякі стають Дартом Вейдером, вірно? Я думаю, що, можливо, Гі-хун пройде через певну критичну точку, де він також піддасться такому випробуванню", - тобто головному герою, гравцеві номер 456, теж належить зробити свій вибір.

Нагадаємо, зірка "Гри в кальмара" на підборах заблищала на червоній доріжці: "Боже, ти чудова"

Також Politeka повідомляла, що зірка " Гри в кальмара "в сукні з'явилася з загадковим красенем:" Боже..."

А ще Politeka писала, що актриса з "гри в кальмара" в короткій кофтині показала, наскільки хороша її фігура: "Одна заздрість"