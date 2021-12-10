Выяснилось, каким будет продолжение нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара", повествующем о турнире на выживание.

Так, режиссер проекта Хван Дон Хек рассказал на виртуальной платформе Entertainment Weekly, что ждет зрителей во втором сезоне и как поведет себя главный герой Сон Ги-Хун, он же игрок номер 456 (Ли Чон Джэ), передает Entertainment.

Ги-хун во втором сезоне "Игры в кальмара" вернется к смертельной игре, однако неизвестно – участником или ведущим. Фанатов сериала после интригующего завершения первого сезона волнует, перейдет ли он на темную сторону?

По словам режиссера, "Ги-хун - это персонаж, чья человечность проявляется в определенных ситуациях", в целом же, герой раскрывается очень пассивно. В новом сезоне он должен стать более яркими и динамичным и показать себя с новой стороны.

"Другими словами, его человечность проявляется в очень пассивной манере. Но я думаю, что во втором сезоне то, что он извлек из игр, и его опыт в первом сезоне, все это будет использовано более активным образом", - добавил Хван Дон Хек.

Также режиссер "Игры в кальмара" намекнул на то, что во втором сезоне раскроется история двух братьев: полицейского (который на самом деле не погиб, прыгнув со скалы) и ведущего игр в исполнении актера Ли Бен Хуна. Последнего, кстати создатели сериала сравнивают с Дартом Вейдером.

"Некоторые в конечном итоге становятся джедаями, а некоторые становятся Дартом Вейдером, верно? Я думаю, что, возможно, Ги-хун пройдет через определенную критическую точку, где он также подвергнется такому испытанию", - то есть главному герою, игроку номер 456, тоже предстоит сделать свой выбор.

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