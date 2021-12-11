Популярна українська співачка Джамала, яка брала участь у шоу" Танці з зірками", показала, як підріс її син від чоловіка, який молодший за неї на 8 років.

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, артистка брала участь в шоу "Танці з зірками" зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Джамала показала, як провела вихідний зі своїм чоловіком і сином. Як відомо, Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова, який молодший за неї на 8 років. Також, у них є два сини - Емір-Рахман і Селім-Гірай (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Молодшому не кажіть, але сьогодні раптово був дуже кльовий сімейний вихід у світ. Кібер Санта у справі", — розповівши Джамала.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Хлопці ви чудові! Будьте щасливі, щасливі, здорові!", "Емірка вже дорослий такий. Прикольно, ельфи, Санта", "Синок - красень".

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