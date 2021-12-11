Популярная украинская певица Джамала, которая принимала участие в шоу "Танці з зірками", показала, как подрос её сын от мужа, который младше её на 8 лет.

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Джамала показала, как провела выходной со своим мужем и сыном. Как известно, Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, который младше её на 8 лет. Также, у них есть два сына - Эмир-Рахман и Селим-Гирай (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Младшему не говорите, но сегодня внезапно был очень клевый семейный выход в мир. Кибер Санта в деле", — рассказала Джамала.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ребята вы замечательны! Будьте счастливы, удачливы, здоровы!", "Эмирка уже взрослый такой. Прикольно, эльфы, Санта", "Сынок - красавчик".

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