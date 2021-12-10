Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, що оголосила про свої стосунки з Беном Аффлеком,
Дженніфер Лопес нещодавно відновила романтичні стосунки з Беном Аффлеком і стала часто з'являтися в мережі в різних трендових нарядах. На прогулянках і навіть на пляжі Лопес виглядає максимально доглянуто і стильно.
При цьому шанувальники люблять згадувати, що артистка раніше також любила більш простий і менш яскравий стиль. Раніше Лопес було досить просто похвалитися фігурою в бікіні і маленькій майці.
Шанувальники згадали, який Дженніфер була ще в 90-х і як добре виглядала без всієї косметики і перук:
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"Preciosa😍; Красиво, але набагато молодше; була зовсім безневинною дівчинкою️❤️; це були дні - Сьогодні ти прекрасніше, ніж будь-коли; Краса і привабливість🔥; кращий її час; апетитно вийшло; сонечко Jenny❤️; завжди так красиво всередині і зовні; найкрасивіша жінка в світі❤; як ти сіяєш і сіяєш».
Нещодавно на прогулянці з дочкою Лопес змогла здивувати зовнішністю. Якщо її дочка вибрала класичний для підлітка наряд, то знаменитість відзначилася. Артистка одягла леопардовий костюм, що складається з лосин і маленького топа з довгим рукавом на замку.
На думку користувачів мережі, зірці є що показати і навіть на простій прогулянці вона буде в центрі уваги завдяки своїй впевненості.
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