Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, объявившая о своих отношениях с Беном Аффлеком,

Дженнифер Лопес недавно возобновила романтические отношения с Беном Аффлеком и стала часто появляться в сети в разных трендовых нарядах. На прогулках и даже на пляже Лопес выглядит максимально ухоженно и стильно.

При этом поклонники любят вспоминать, что артистка ранее также любила более простой и менее яркий стиль. Раньше Лопес было достаточно просто похвастаться фигурой в бикини и маленькой майке.

Поклонники вспомнили, какой Дженнифер была еще в 90-х и как хорошо выглядела без всей косметики и париков:

«Preciosa😍; Красиво, но намного моложе; была совсем невинной девочкой️❤️; Это были дни - сегодня ты прекраснее, чем когда-либо; Красота и привлекательность🔥; лучшее ее время; аппетитно вышло; Солнышко Jenny❤️; Всегда так красиво внутри и снаружи; Самая красивая женщина в мире❤; как ты сияешь и сияешь».

Недавно на прогулке с дочерью Лопес смогла удивить внешностью. Если ее дочь выбрала классический для подростка наряд, то знаменитость отличилась. Артистка надела леопардовый костюм, состоящий из лосин и маленького топа с длинным рукавом на замке.

По мнению пользователей сети, звезде есть что показать и даже на простой прогулке она будет в центре внимания благодаря своей уверенности.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке