Відомий ведучий і головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін, який одружився на Даші квітковій, влаштував фотосесію на вулиці.

Ведучий веде активно соціальні мережі не перший рік-ще до проекту «Холостяк» чоловік публікував різні кадри зі своєї роботи і ділився роздумами. Про минулі відносини він не згадує, зате часто ділиться різними цитатами.

В цей раз Добринін похвалився кадром з вуличної зйомки і підкорив дівчат стильним луком в шкіряній куртці і чорних черевиках.

"Ти роками чекаєш, що життя зміниться, в той час як вона чекає, що змінишся ти" - пише Микита.

У мережі відповіли:

"Микита🔥; в такому стилі вам би дуже підійшов шолом і байк крутий; ух фотки Класні б вийшли; 100%, якщо хочеш змінити світ - почни з себе; Круто сказано і стильно🔥 🔥».

Також ведучий заходів і радіоведучий раніше Микита Добринін вирішив показати, як проводить час разом з маленьким сином, якого назвав з дружиною Левом. Причому чоловік не став писати щось особисте або розповідати про нього, підмітивши лише те, як змінилося його життя.

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