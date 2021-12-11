Известный ведущий и главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который женился на Даше Квитковой, устроил фотосессию на улице.

Ведущий ведет активно социальные сети не первый год – еще до проекта «Холостяк» мужчина публиковал различные кадры со своей работы и делился размышлениями. О прошлых отношениях он не вспоминает, зато часто делится разными цитатами.

В этот раз Добрынин похвастался кадром из уличной съемки и покорил девушек стильным луком в кожаной куртке и черных ботинках.

«Ты годами ждёшь, что жизнь изменится, в то время как она ждёт, что изменишься ты» - пишет Никита.

В сети ответили:

«Никита🔥; в таком стиле вам бы очень подошел шлем и байк крутой; ух фотки классные бы вышли; 100%, если хочешь изменить мир - начни с себя; Круто сказано и стильно 🔥🔥».

Также ведущий мероприятий и радиоведущий ранее Никита Добрынин решил показать, как проводит время вместе с маленьким сыном, которого назвал с женой Львом. Причем мужчина не стал писать что-то личное или рассказывать о нем, подметив лишь то, как изменилась его жизнь.

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