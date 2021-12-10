Актриса Анна Кошмал, яка знялася в серіалі "Свати", де зіграла роль Женьки, показала плакат для нового сезону проекту і розповіла про нього.
Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала популярною вітчизняною актрисою і зіркою серіалу "Свати". На знаменитість підписані майже 700 тисяч фанатів в Instagram, де вона ділиться з українцями всім цікавим.
На новому фото Анна тримала плакат з постером сьомих сватів. Красуня посміхалася, дивуючи виглядом.
"4 роки ... 4 роки знадобилося, щоб дозняти довгоочікуваний сьомий сезон. Ви собі навіть не уявляєте яка кількість перешкод було на нашому шляху.
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І все таки, прекрасні, зворушливі, смішні і щемливі в серці 9 серій з вашими улюбленими героями вже готові побачити світ!",- написала Анна під фото.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
"Спасибі за дитинство", "Ура, дуже чекаємо", "9 серій, так мало", "Ура, як ми чекаємо їх", "Юуху, супер новина, круть", " Супер! Але 9 дуже мало...", "Навіть не уявляєте, як ми чекаємо", " всього 9..."
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