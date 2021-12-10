Актриса Анна Кошмал, которая снялась в сериале "Сваты", где сыграла роль Женьки, показала плакат для нового сезона проекта и рассказала о нем.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал стала популярной отечественной актрисой и звездой сериала "Сваты". На знаменитость подписаны почти 700 тысяч фанатов в Инстаграм, где она делится с украинцами всем интересным.

На новом фото Анна держала плакат с постером седьмых сватов. Красотка улыбалась, изумляя видом.

"4 года… 4 года понадобилось, чтобы доснять долгожданный седьмой сезон. Вы себе даже не представляете какое количество препятствий было на нашем пути.

И все таки, прекрасные, трогательные, смешные и щемящие в сердце 9 серий с вашими любимыми героями уже готовы увидеть мир!", - написала Анна под фото.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо за детство", "Ура, очень ждем", "9 серий, так мало", "Ура, как мы ждем их", "Юуху,супер новость, круть", "Супер! Но 9 очень мало...", "Даже не представляете, как мы ждем", "Всего 9..."

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