Одна і найкрасивіших екс-учасниць сексуально-музичного тріо "ВІА Гра" Надія Мейхер любить привертати до себе увагу публіки, що активно робить в соцмережі Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, Надія Мейхер не тільки постить красиві фото зі спокусливих фотосесій, але і пише вірші, які показує фанатам в соцмережі.

На новому фото Надія Мейхер позує без одягу. Вона прикрила пишні груди руками. Крім того кадр зрізаний таким чином, щоб приховати від цікавих користувачів мережі частини "відкритого" тіла. Макіяж зірки виконаний в природній теплій бежево-коричневій гамі. З прикрас-широкий мереживний чокер на шиї.

Співачка позує поруч з вішалкою, прикривши очі, на її губах м'яка посмішка.

У своїй публікації Надія Мейхер опублікувала вірш "Кого рідше бачити, ніжніше обіймати, з'їдати очима і вдихати до нестями".

У коментарях шанувальники хвалили не тільки творчість співачки, але і її прекрасну фігуру: "Прекрасна! Чарівна! Неповторна і улюблена", "спокусливий" нашийник "тобі пасує", "Вкусняшка моя", "Як тонко і в той же час ємко написано", "Зупиніться! Досить бомбити нас своєю красою".

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