Одна и самых красивых экс-участниц сексуально-музыкального трио "ВИА Гра" Надежда Мейхер любит привлекать к себе внимание публики, что активно делает в соцсети Instagram.

Как сообщает Politeka.net, Надежда Мейхер не только постит красивые фото из соблазнительных фотосессий, но и пишет стихи, которые показывает фанатам в соцсети.

На новом фото Надежда Мейхер позирует без одежды. Она прикрыла пышную грудь руками. Кроме того кадр срезан таким образом, чтобы скрыть от любопытных пользователей сети части "открытого" тела. Макияж звезды выполнен в естественной теплой бежево-коричневой гамме. Из украшений – широкий кружевной чокер на шее.

Певица позирует рядом с вешалкой, прикрыв глаза, на ее губах мягкая улыбка.

В своей публикации Надежда Мейхер опубликовала стихотворение "Кого реже видеть, нежнее обнимать, съедать глазами и вдыхать до умопомрачения".

В комментариях поклонники хвалили не только творчество певицы, но и ее прекрасную фигуру: "Прекрасная! Обворожительная! Неповторимая и Любимая", "Соблазнительный "ошейник" тебе идет", "Вкусняшка моя", "Как тонко и в то же время емко написано", "Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой".

Напомним, экс-"ВИА Гра" Мейхер с глубоким декольте показала, как подготовилась к путешествию.

А еще Politeka писала, что бывшая "ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой внешностью: как красотка изменилась за 20 лет.

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер расстегнула блузу, впечатлив чувственным образом.